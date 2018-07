Kopenhagen (dpa) - Millionen Eurovision-Fans aus aller Welt schauen nach Kopenhagen: In der dänischen Hauptstadt hat der 59. Eurovision Song Contest begonnen. Kandidaten aus 26 Ländern kämpfen um die ESC-Krone 2014 - für Deutschland geht das Frauentrio Elaiza mit dem Polka-Popsong "Is It Right" als 12. an den Start. Ob es dafür auch "Twelve Points" - also zwölf Punkte - gibt, wird sich erst in mehreren Stunden bei der traditionell kultigen Punktevergabe zeigen.

