Wellington (dpa) - Majestätische Löwen und elegante Adler: Das sind die Nationalsymbole vieler Länder.

Die Neuseeländer bevorzugen es da etwas ausgefallener. Ihr Nationalvogel, der Kiwi, segelt nicht durch die Lüfte, sondern rennt ziemlich unelegant im Dickicht herum. Vielleicht haben die Menschen den Kiwi gerade wegen seiner ungewöhnlichen Art so ins Herz geschlossen - nun kämpfen Tausende Freiwillige um den Schutz des bedrohten Tieres.

Der Kiwi ist wohl einer der schrägsten Vögel der Erde: Das bräunliche, strähnige Gefieder sieht aus wie ein Pelz, spezielle Federn am Kopf erinnern an die Schnurrhaare einer Katze. Mit seinem langen Schnabel stochert er im Boden herum und schnüffelt dank Nasenlöchern an der Spitze nach Futter. Und die Kiwi-Herren glänzen zwar nicht mit schicken Federn oder schönem Gesang, sind dafür aber monogam und bebrüten die Eier.

Doch die kleinen Sonderlinge sind bedroht. Nach Schätzungen von Michelle Impey, Geschäftsführerin der Organisation "Kiwis for Kiwi" sinkt die Population jährlich um etwa zwei Prozent. Es bestehe das Risiko, dass die Kiwis innerhalb weniger Generationen von den neuseeländischen Hauptinseln verschwunden sein könnten.

Denn zahlreiche eingeschleppte Fressfeinde machen den rundlichen Vögeln zu schaffen. So sind Kiwis Attacken von Hunden, Wieseln und Frettchen ausgeliefert. Das hat schlimme Folgen. Noch vor 100 Jahren gab es nach Angaben von "Kiwis for Kiwi" Millionen der Vögel. Mittlerweile ist die Population auf magere 70 000 Exemplare gesunken.

Besonders gefährdet sind Kiwi-Küken. In Gegenden, wo die Zahl ihrer Feinde nicht eingedämmt wird, erreichen bis zu 95 Prozent der Tiere das brutfähige Alter nicht.

Deshalb haben sich viele Neuseeländer zusammengetan, um ihren Nationalvogel zu retten. "Die Menschen mögen den Kiwi. Wir werden Kiwis genannt, unsere Währung ist der Kiwi-Dollar. Es gibt hier eine Identität, einen Kultstatus der Kiwis", sagt Avi Holzapfel von der Naturschutzbehörde. Als erste Untersuchungen in den 90er Jahren gezeigt hätten, dass der Kiwi in ernsten Schwierigkeiten sei, habe das viele Menschen mobilisiert.

Schätzungsweise 85 Organisationen sind im ganzen Land aktiv. Aktivisten kontrollieren die Population der Kiwi-Fressfeinde, bitten Hundebesitzer, ihre Vierbeiner an die Leine zu nehmen oder statten Kiwis mit Sendern aus, um sie zu überwachen.

Und das ist nicht immer einfach. So ist ein erwachsenes Männchen namens JB berühmt-berüchtigt: Der Kiwi ist besonders schwer aufzustöbern. Einmal wurde JB sogar von einem Helikopter auf einem Berg entdeckt.

Doch trotz aller Schwierigkeiten arbeiten die Tierschützer unermüdlich weiter. Es sei ein ständiger Kampf, sagt eine Aktivistin. "Wir haben viel von unserem Leben investiert und Tränen vergossen, all das, um das Überleben dieser Spezies zu sichern." Obwohl die meisten Neuseeländer in freier Wildbahn noch nie einen der scheuen Vögel gesehen haben, ist das Interesse riesig.

Als im Dezember 2011 ein seltener weißer Kiwi schlüpfte, freute man sich über das Weihnachtsgeschenk. Und vermutlich würde niemand bestreiten, dass das schneeweißen Kiwi-Küken Mauriora als Nationalsymbol locker mithalten kann mit Adlern oder Löwen.

Englische Seite der Organisation Kiwis for Kiwi

Video von weißem Kiwi

Informationen des Zoo San Diego zum Kiwi