Budapest (AFP) Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am Samstag im Parlament in Budapest für eine weitere Amtszeit vereidigt worden. Orbans konservative Fidesz-Partei gewann bei der Parlamentswahl am 6. April eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mandate. Seitdem er 2010 an die Macht gelangt sei, habe Ungarn eine "Revolution" erlebt, sagte Orban vor tausenden Anhängern bei einer Feier vor dem Parlamentsgebäude nach der Vereidigung.

