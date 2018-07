Hamburg (AFP) Der Chef des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Patrick Sensburg (CDU), hat eine Befragung des Informanten Edward Snowden in der schweizerischen Botschaft in Moskau vorgeschlagen. Er könne sich vorstellen, Snowden "in der Moskauer Botschaft eines Drittlandes" zu befragen, sagte Sensburg dem "Spiegel" vom Sonntag. "Die Schweiz zum Beispiel verfügt über hervorragende Sicherheitstechnologien", fügte er hinzu. "Es wäre sicherlich denkbar, eine abhörsichere Video-Schalte nach Deutschland herzustellen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.