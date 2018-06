Berlin (AFP) Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat den anderen Parteien Einseitigkeit im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt vorgeworfen. Als einzige Partei gehe die Linke differenziert an das Thema heran, sagte Gysi am Sonntag auf dem Parteitag in Berlin. In dieser Differenziertheit liege die Stärke der Linken, diese dürfe nicht aufgegeben werden, mahnte er. Seine Partei leugne die Mitverantwortung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht, "aber wir sagen auch, welch große Verantwortung die NATO und die EU für die Zuspitzung des Konflikts haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.