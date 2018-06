Baku (AFP) Nach der Entführung von fast 300 Schulmädchen in Nigeria hat Frankreichs Präsident François Hollande ein Gipeltreffen afrikanischer Staatschefs zur Bedrohung durch die Islamistengruppe Boko Haram vorgeschlagen. Gemeinsam mit Nigerias Präsident Goodluck Jonathan habe er ein Treffen der Nachbarländer Nigerias zur Sicherheit in Westafrika angeregt, sagte Hollande am Sonntag am Rande eines Besuchs in Aserbaidschan. Dieses solle am kommenden Samstag in Paris stattfinden, "wenn die Länder zustimmen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.