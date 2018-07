Bergamo (SID) - Der ehemalige italienische Fußballmeister AC Mailand hat wohl auch seine letzte Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Saison verspielt. Milan unterlag am vorletzten Spieltag der Serie A bei Atalanta Bergamo 1:2 (0:0) und muss damit auf Schützenhilfe am Sonntagnachmittag hoffen, um noch eine kleine Möglichkeit auf den Einzug in die Europa League zu haben.

Die Gäste gingen zwar durch ein Eigentor von Gianpaolo Bellini in Führung, doch nach Gegentoren von German Denis (68., Foulelfmeter) und Franco Brienza (90.+6) war die 13. Saisonniederlage im 37. Spiel besiegelt.