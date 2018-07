Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 sieht die Zusammenarbeit mit Trainer Tuchel nach Angaben von Manager Christian Heidel "Stand heute" als beendet an. Der 40 Jahre alte Tuchel hatte die Mainzer schon vor geraumer Zeit um die Auflösung seines bis Sommer 2015 laufenden Vertrages gebeten. Diesem Wunsch wird der Verein jedoch nicht entsprechen. Verträge würden bei Mainz immer eingehalten, stellte Heidel klar. Tuchel hatte den FSV in dieser Saison auf den siebten Tabellenplatz und damit in die Qualifikation zur Europa League geführt.

