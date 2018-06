Paderborn (SID) - Der SC Paderborn hat seinen Matchball verwandelt und feiert ausgelassen seinen ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen sicherten sich den zweiten Tabellenplatz der 2. Liga im Fernduell mit Verfolger SpVgg Greuther Fürth mit einem 2:1 (2:1) gegen den VfR Aalen. Fürth beendet somit die Saison mit zwei Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz.

Doch mitten in die Euphorie unter den 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena platzte zunächst das 0:1 durch Aalens Joel Pohjanpalo (9.). Doch schon fünf Minuten später konnte Marc Vucinovic (14.) ausgleichen, bevor Mario Vrancic (21.) das Stadion mit seinem Führungstreffer in ein Tollhaus verwandelte.

Hamburgs Trainer Mirko Slomka, der einen möglichen Relegationsgegner beobachten wollte, und die Fans sahen von der ersten Minute einen offenen Schlagabtausch mit viel Leidenschaft und Tempo. Eine Unachtsamkeit in der SC-Abwehr ebnete Aalen den Weg zum 1:0. Doch Paderborns Trainer André Breitenreiter baute seine Mannschaft an der Seitenlinie gestenreich umgehend wieder auf.

Unbeirrt verfolgten die Gastgeber ihr großes Ziel und kamen durch Vucinovic zum Ausgleich. Mit breiter Brust setzte Paderborn nach und wurde durch Vrancic nach Vorlage von Mahir Saglik belohnt. Der Wille zum Sieg gegen den Gegner aus Aalen und dem Niemandsland der Tabelle war auch nach dem Wechsel unverkennbar.

Die zweiten 45 Minuten wurden zur Nervensache für die Gastgeber, zumal Aalen phasenweise besser ins Spiel kam. Paderborn versuchte die Begegnung zu kontrollieren und über Konter zur endgültigen Entscheidung zu kommen.

Uwe Hünemeier und Vrancic waren die besten Akteure bei den Ostwestfalen. Aufseiten der Gäste vermochten Torschütze Pohjanpalo und Michael Klauß zu gefallen.