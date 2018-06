München (dpa) - Der SC Paderborn ist erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen den VfR Aalen hauchdünn mit 2:1 und behaupteten damit am letzten Zweitliga-Spieltag den zweiten Tabellenplatz hinter dem bereits länger als Aufsteiger feststehenden 1. FC Köln.

Paderborn ist der 53. Verein in der Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth beendete die Saison nach einem 2:0 gegen den SV Sandhausen auf Rang drei. Damit kämpfen die Franken in zwei Relegationsspielen gegen den Hamburger SV, der am Samstag in der Bundesliga Platz 16 belegt hatte, um die direkte Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. In der ersten Partie muss Fürth am Donnerstag in Hamburg antreten. Das entscheidende zweite Spiel findet am kommenden Sonntag in Fürth statt.

