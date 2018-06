Erfurt (SID) - Mittelfeldspieler Marius Strangl (23) verlässt Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt und wechselt zu Regionalligaaufsteiger SpVgg Bayreuth. Das teilten die Thüringer am Sonntag mit. Strangl spielte zwei Jahre in Erfurt und erzielte in 38 Drittligaspielen drei Tore.