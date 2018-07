Kiew (dpa) - Bei dem umstrittenen Referendum prorussischer Aktivisten in der Region Donezk haben sich 89 Prozent der Teilnehmer für die Abspaltung von der Ukraine ausgesprochen. Lediglich 10,1 Prozent sprachen sich gegen den Schritt in die Unabhängigkeit aus, twitterte am Abend der Sender Radio Swoboda. Aus der benachbarten Region Lugansk lagen zunächst keine Ergebnisse vor.

