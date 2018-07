Donezk (dpa) - In der Ostukraine haben prorussische Kräfte mit einem Referendum über eine Abspaltung der Region vom Rest des Landes begonnen. Die Zentralregierung in Kiew, die EU und die USA erkennen die Befragung nicht an. Internationale Beobachter sind zu der zweifelhaften Abstimmung nicht angereist.

