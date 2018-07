Vilnius (AFP) In Litauen haben am Sonntag die Präsidentschaftswahlen begonnen. Die Wahllokale öffneten am Morgen um 06.00 Uhr (MESZ). Amtsinhaberin Dalia Grybauskaite hat gute Chancen, für weitere fünf Jahre wiedergewählt zu werden. Der ehemaligen EU-Haushaltskommissarin wurden in Umfragen bis zu 57 Prozent vorhergesagt. Ihre stärksten Rivalen, der sozialdemokratische Europaabgeordnete Zigmantas Balcytis und der Arbeiterpartei-Kandidat Arturas Paulauskas, kamen lediglich auf etwa zehn Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.