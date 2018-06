Hamburg (dpa) - Hunderte begeisterte Fans haben am Abend in Hamburg die Band Elaiza bejubelt. Obwohl die drei Frauen beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen nur den 18. Platz erreichten, feierten die Besucher des 825. Hafengeburtstags das Trio. Bei windigem Wetter sangen Ela und Co. ihren Song "Is It Right". Der Auftritt auf der NDR-Bühne an den Landungsbrücken dauerte eine Viertelstunde. Das Konzert war gleichsam der letzte Höhepunkt des Hafenfests: Kurz zuvor hatte die Auslaufparade mit zahlreichen Schiffen begonnen.

