Donezk (AFP) Im Osten der Ukraine haben am Sonntagmorgen die Referenden über die Abspaltung der Regionen Lugansk und Donezk begonnen. Die insgesamt 7,3 Millionen Einwohner der Regionen sollen über die Unabhängigkeit der beiden selbsternannten "Volksrepubliken" entscheiden. Die Frage, ob sich die Gebiete dann wie die ukrainische Halbinsel Krim der Russischen Föderation anschließen, ist nicht Gegenstand der Befragung. Die Übergangsregierung in Kiew ebenso wie der Großteil der Staatengemeinschaft sieht die Abstimmung als illegal und will ihr Ergebnis nicht anerkennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.