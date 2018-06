Vilnius (dpa) – Das baltische EU- und Nato-Land Litauen hat am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt gewählt, wird das Ergebnis aber erst in der Nacht zum Montag erfahren.

Als klare Favoritin ging Amtsinhaberin Dalia Grybauskaite in das Rennen. "Ich überlasse alles dem Willen des Volkes", sagte die 58-Jährige bei ihrer Stimmabgabe in der Hauptstadt Vilnius. Bei Umfragen vor der Wahl kam die parteilose Politikerin auf mehr als 40 Prozent.

"Ich glaube, es wird eine zweite Runde geben", sagte Regierungschef Algirdas Butkevicius auf dem Weg ins Wahllokal. Auch Ex-Präsident Valdas Adamkus hielt eine Stichwahl für möglich. Darauf setzten ebenso die nach Umfragewerten stärksten Rivalen Grybauskaites - der sozialdemokratische Europaabgeordnete Zigmantas Balcytis und Ex-Parlamentspräsident Arturas Paulauskas (Arbeitspartei).

Der Leiter der Wahlkommission, Zenonas Vaigauskas, rechnete kurz nach Schließung der Wahllokale mit einer Wahlbeteiligung von 52 bis 53 Prozent. Bis zum frühen Abend hatten gut 49 Prozent der mehr als 2,5 Millionen Wahlberechtigten die Stimme abgegeben.

Um das höchste Staatsamt in der Ex-Sowjetrepublik bewerben sich sieben Kandidaten. Für einen Sieg in der ersten Runde waren mehr als 50 Prozent der Stimmen nötig.

Mit aussagekräftigen Ergebnissen wurde in der Nacht zum Montag gerechnet. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, gehen die beiden Bestplatzierten parallel zur Europawahl am 25. Mai in eine Stichwahl.

Nach Ansicht von Politologen könnten manche Wähler bewusst den Weg an die Wahlurne vermieden haben, um es zu einer zweiten Wahlrunde kommen zu lassen. Gegner der favorisierten Grybauskaite könnten ihr damit einen Denkzettel verpassen. Die Anhänger der überzeugten Europäerin hingegen erhofften sich davon eine höhere Beteiligung bei der Europawahl, argumentieren Kommentatoren.

Grybauskaite hatte Adamkus, der nach zwei Amtsperioden verfassungsgemäß nicht wieder kandidieren durfte, 2009 als Staatsoberhaupt abgelöst. Die frühere EU-Haushaltskommissarin ist die erste Frau an der Spitze Litauen seit der Unabhängigkeit 1990 von der damaligen Sowjetunion.

