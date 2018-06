Sydney (AFP) In Australien sind siamesische Zwillinge zur Welt gekommen, die zwar getrennte Gehirne und Gesichter, aber nur einen gemeinsamen Körper mit zwei Ärmchen, zwei Beinen und einem Herz haben. Wie das Magazin "Woman's Day" am Montag berichtete, sprechen die Eltern Renee Young und Simon Howie von "unseren kleinen Aussie-Kämpferinnen". "Auch wenn es nur einen Körper gibt, wir nennen sie unsere Zwillinge", sagte Young dem Magazin. Hope (Hoffnung) und Faith (Glaube) kamen am vergangenen Donnerstag in Sydney sechs Wochen vor dem errechneten Termin per Kaiserschnitt zur Welt. Derzeit befinden sie sich auf der Intensivstation im städtischen Westmead-Kinderkrankenhaus.

