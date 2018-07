Berlin (AFP) Nach einem Bericht über angebliche Unternehmens-Pläne zur Übertragung des Atomkraftswerks-Geschäfts an den Staat hält die Kritik an den Konzernen an. Diese seien für die Entsorgung selbst verantwortlich, sagte der schleswig-holsteinische Energie- und Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Montag dem Deutschlandfunk.

