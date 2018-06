Gütersloh (AFP) Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland ist einer aktuellen Studie zufolge in den vergangenen 20 Jahren gewachsen - im Westen allerdings stärker als im Osten. Zwar ist der Gemeinsinn auch in Ostdeutschland heute stärker ausgeprägt als unmittelbar nach der Wende, wie aus der am Montag in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. 25 Jahre nach dem Mauerfall sei aber beim Thema Zusammenhalt der Abstand zwischen Ostdeutschland und den westlichen Bundesländern größer denn je.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.