Bonn (AFP) Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Für rund 270.400 Wohnungen gab es grünes Licht, das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Montag in Bonn auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte. Besonders stark zog die Zahl der Genehmigungen demnach in Großstädten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.