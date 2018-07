London (AFP) Der Bezahlsender Sky Deutschland könnte bald Teil eines europaweiten Netzwerkes von Pay-TV-Angeboten werden. Die britische Sendergruppe BSkyB erklärte am Montag, sie spreche mit dem bisherigen Mehrheitseigner 21st Century Fox über eine Übernahme der Anteile an Sky Deutschland sowie an Sky Italia. Es handele sich um "Vorgespräche". Sollte das Geschäft zu einem angemessenen Preis zustande kommen, habe es "das Potenzial, eine Bezahlsender-Gruppe auf Weltniveau zu schaffen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.