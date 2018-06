Berlin (AFP) Bei einer Volksabstimmung würde laut einer Studie des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov nur gut ein Drittel der Franzosen für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen. In Großbritannien, das traditionell als europaskeptisch gilt, liege der Anteil mit 39 Prozent etwas höher als in dem EU-Gründungsland Frankreich, berichtet die Zeitung "Die Welt" in ihrer Montagsausgabe unter Berufung auf die YouGov-Studie.

