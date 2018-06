Mailand (SID) - Inter Mailands argentinischer Kapitän Javier Zanetti (40), der mit dem 4:1-Sieg seines Klubs gegen Lazio Rom am Samstag seine Karriere beendet hat, rückt zum Vizepräsidenten der Lombarden auf. Die kündigte der Ehrenpräsident des Klubs, Massimo Moratti, laut Medienberichten vom Montag an.

"Ich bin sicher, dass Zanetti das Beste in seiner neuen Rolle leisten wird", sagte Moratti. Zanetti will an einem Kurs für Sportmanager an der Mailänder Elite-Wirtschaftsuniversität Bocconi teilnehmen, um sich auf seine Zukunft als Manager vorzubereiten. 857 Spiele hat Zanetti seit 1995 für den Klub bestritten, mehr als 600 in der Serie A.