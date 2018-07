Hamburg (SID) - Das abgebrochene Handball-Bundesligaspiel der Frauen zwischen den Vulkan Ladies Koblenz/Weibern und DJK MJC Trier wird wiederholt. Dies entschied die Ligaorganisation HBF am Montag. Die Partie der Abstiegsrunde wird am 28. Mai ausgetragen.

Ein undichtes Dach in der Sporthalle auf dem Oberwerth hatte am Samstag zum Abbruch des Spiels geführt. Die Begegnung konnte in der zweiten Halbzeit (Stand nach 45 Minuten 20:18 für Koblenz/Weibern) nicht fortgesetzt werden, da es an mehreren Stellen tropfte und das Parkett dadurch spiegelglatt wurde.