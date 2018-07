Berlin (dpa) - Linksfraktionschef Gregor Gysi will heute in Moskau Gespräche über die Ukraine-Krise führen. Fest steht eine Begegnung mit dem Präsidenten der russischen Staatsduma, Sergej Naryschkin. Vor seiner Abreise hatte Gysi erklärt, er wolle seinen Beitrag zur Deeskalation leisten. An den zunehmenden Spannungen im Ukraine-Konflikt gibt die Linke dem Westen und der Bundesregierung erhebliche Mitschuld. Russland sei nicht in erster Linie dafür verantwortlich. Naryschkin gehört zu den russischen Politikern, die von den USA und der EU mit Sanktionen belegt sind.

