New York (dpa) - "Happy"-Sänger Pharrell Williams (41) trägt gerne Klamotten mit aufgedruckten Comic-Figuren.

"Ich liebe die Zehensocken von Spongebob Schwammkopf so sehr, dass ich mir extra ein Paar aus Kaschmir habe anfertigen lassen", sagte der Musiker dem Promi-Magazin "Us Weekly". Williams hatte kürzlich in New York seinen Geburtstag mit einer Motto-Party rund um den gelben Schwammkopf gefeiert.

Aber der Hip-Hopper läuft noch mit einer anderen Zeichentrick-Figur an den Füßen herum: "Ich trage Micky-Maus-Pantoffeln in meinem Haus", zitierte die Zeitschrift den Sänger am Sonntag (Ortszeit) auf ihrer Homepage in der Rubrik "25 Dinge, die sie nicht über mich wussten".

Bericht auf "Usmagazine.com"