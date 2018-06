Jerusalem (AFP) Ein sakrales Bauwerk auf dem Gipfel des Zionsberges ist Brennpunkt der Religionskonflikte in Jerusalem. Die Christen glauben, dass Jesus an diesem Ort das Abschiedsmahl mit seinen Jüngern einnahm; die Juden beten dort am vermuteten Grab ihres biblischen Königs David; und die Muslime errichteten an dieser Stätte im 16. Jahrhundert eine Moschee zu Ehren Davids, den sie als Propheten achten.

