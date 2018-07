Russlands Präsident Wladimir Putin © Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Reuters

Russland hat das Ergebnis des umstrittenen Referendums über die Abspaltung von Teilen im Osten der Ukraine anerkannt. Der Kreml erklärte am Montag, Moskau respektiere den Willen der Bevölkerung in den Regionen Donezk und Luhansk. Das Ergebnis der Abstimmung müsse nun ohne weitere Gewalt umgesetzt werden. Die prorussischen Separatisten hatten das Referendum am Sonntag in den beiden Regionen durchgeführt. Die Bitte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Referendum zu verschieben, hatten sie ignoriert.

Den Angaben der selbsternannten Wahlkommission zufolge stimmten in Donezk knapp 89 Prozent für eine Unabhängigkeit von der Ukraine. In Luhansk sprachen sich laut der Wahlkommission knapp 96 Prozent für eine Abspaltung aus. Die Wahlbeteiligung lag in Donezk bei 75 Prozent, in Luhansk bei 81 Prozent. Da es keine unabhängigen Wahlbeobachter gab, konnten diese Ergebnisse nicht von unabhängiger Stelle bestätigt werden.



Die Regierung der Ukraine und die Europäische Union wollen das Referendum nicht anerkennen. Der ukrainische Interimspräsident Olexander Turtschynow sagte, Ziel der Separatisten sei es, die Lage zu destabilisieren, um die Präsidentenwahl Ende Mai zu verhindern. Die EU beschloss als Reaktion am Montag weitere Sanktionen gegen Russland. 13 Personen werden mit Kontosperren und Einreiseverboten belegt. Zudem werden die Konten zweier Unternehmen eingefroren, die von der Annexion der Krim durch Russland profitiert haben sollen.