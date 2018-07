New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat erstmals eine Frau an die Spitze einer UN-Blauhelmtruppe gesetzt. Die Norwegerin Kristin Lund werde künftig die UN-Friedenstruppe für Zypern (UNFICYP) kommandieren, erklärten die Vereinten Nationen am Montag. Die 56-jährige Generalin soll im August den chinesischen General Chao Liu ablösen.

