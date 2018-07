Washington (AFP) Durch die Vermeidung einiger alltäglicher Chemikalien können Frauen nach Angaben von US-Forschern ihr Brustkrebsrisiko verringern. In einer am Montag in der Zeitschrift "Environmental Health Perspectives" veröffentlichten Studie listen die Autoren um Ruthann Rudel vom "Silent Spring Institute" 17 Chemikalien auf, die bei Versuchsratten Brustkrebs auslösten und auch bei Frauen entsprechend wirken könnten. Mit einfachen Mitteln ließen sich diese Chemikalien im Alltag gut vermeiden, schreiben die Forscher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.