Caracas (AFP) Im Alter von 100 Jahren ist in Venezuela der Erfinder der Lepra-Impfung, Jacinto Convit, gestorben. Die Familie gab am Montag den Tod des berühmten Mediziners und Forschers bekannt. Er sei in der Hauptstadt Caracas gestorben.

