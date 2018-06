Kairo (AFP) Der Gesundheitszustand eines seit neun Monaten in Kairo inhaftierten Journalisten des katarischen Fernsehsenders Al-Dschasira ist nach 112 Tagen im Hungerstreik Besorgnis erregend. Wie Angehörige am Dienstag gestützt auf eine Untersuchung mitteilten, leidet der ägyptische Reporter Abdullah Al-Schami an Blutarmut, niedrigem Blutdruck, beginnender Niereninsuffizienz und Unterzuckerung.

