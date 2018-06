Istanbul (dpa) - Schweres Bergwerksunglück in der Türkei: Bei einer Explosion in einem Kohlestollen sind mindestens fünf Arbeiter getötet worden. Rettungskräfte versuchten, mehr als 200 in einem Stollen eingeschlossene Bergleute zu befreien, wie türkische Fernsehsender berichten. In dem Bergwerk in der Provinz Manisa sei es nach der Explosion zu einem Feuer gekommen. Dichter Rauch behindere die Rettungsarbeiten. Die Explosion sei nach ersten Untersuchungen von einem Fehler in der elektrischen Anlage ausgelöst worden, hieß es.

