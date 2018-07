Berlin (AFP) Nachwuchs-Filmstar Elle Fanning will sich trotz großer Rollen derzeit auf die Schule konzentrieren. "Ich mache jetzt erstmal meinen Highschool-Abschluss", sagte die 16-Jährige in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar". Die Schule gebe ihr Bodenhaftung. "Da fühle ich mich so schön normal. Niemand spricht mich auf die Filme an", sagte Fanning. Der Jungstar ist derzeit in dem Film "Maleficent" an der Seite von Angelina Jolie zu sehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.