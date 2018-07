Kiew (AFP) In der Ukraine-Krise richtet sich das internationale Augenmerk nun auf einen runden Tisch unter OSZE-Vermittlung. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte am Dienstag in Kiew bei einem Treffen mit Interimsregierungschef Arseni Jazenjuk deutsche Unterstützung für den Dialog zu. Weiter unklar blieben die Interessen Russlands in dem Konflikt.

