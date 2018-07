Koblenz (AFP) Die seit dem vergangenen Jahr erhobene neue Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist verfassungsmäßig. Der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof wies am Dienstag die Beschwerde eines Unternehmens ab, das sich durch die reformierte Rundfunkabgabe benachteiligt sah, wie das Gericht in Koblenz mitteilte. Die Beschwerde sei in Teilen unzulässig und zudem auch unbegründet (AZ: VGH B 35/12).

