Mannheim (AFP) Finanzmarktexperten blicken mit wachsender Zurückhaltung auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und im Euro-Raum. Der monatlich vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland ging um 10,1 Punkte auf 33,1 Zähler zurück, wie das ZEW am Dienstag mitteilte. Für den Euro-Raum sank der Index um 6,0 Punkte auf noch 55,2 Punkte.

