Frankfurt/Main (AFP) Im Streit um die Anzeige von Suchergebnissen bei Google hat die EU-Kommission ihre aktuellen Pläne verteidigt und erklärt, dass die Suchmaschine Internetnutzer künftig deutlich besser über die Herkunft der Ergebnisse informieren müsse. Google habe in dem Streit "wesentliche Zugeständnisse" angeboten, schrieb EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia am Dienstag in einem offenen Brief in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an den Vorstandschef des Verlagshauses Axel Springer, Mathias Döpfner.

