Berlin (AFP) Floh- und Zeckenmittel für Hunde können für Katzen tödlich sein. Immer wieder führe die Verwechslung der Arzneimittel zu Vergiftungen bei Katzen, warnte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Dienstag in Berlin. Floh- und Zeckenmittel für Hunde, die als sogenannte Spot-on-Präparate auf Nacken oder Schulter des Tieres geträufelt werden, enthalten den Wirkstoff Permethrin in hoher Konzentration. Katzen können den Stoff nicht abbauen. Für sie gibt es entsprechende Mittel gegen Flöhe und Zecken ohne Permethrin.

