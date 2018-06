Berlin (AFP) Im Ringen um eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstag von Berlin nach Kiew aufgebrochen. Steinmeier will am Morgen mit Ministerpräsident Arseni Jazenjuk und Außenminister Andrij Deschtschiza zusammenkommen. Am Mittag ist ein Gespräch mit Interimspräsident Oleksander Turtschinow geplant. Am Nachmittag ist auch ein Aufenthalt in der Stadt Odessa am Schwarzen Meer vorgesehen, wo Steinmeier mit Gouverneur Ihor Palyzja zusammentreffen will.

