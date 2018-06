Mainz (AFP) Die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale hat vor Mahnschreiben bestimmter österreichischer Inkassounternehmen gewarnt. Die Zahlungsaufforderungen der Institute namens ZFM Zentral Forderung Management, Gross Forderungsmanagement und Inkasso Group Ltd. bezeichneten die Verbraucherschützer am Dienstag in Mainz als "unseriös", die Inkassounternehmen als "zweifelhaft". Die Empfänger würden in den Briefen aufgefordert, bis zu 200 Euro auf ein Konto in Bulgarien zu überweisen, andernfalls drohten rechtliche Schritte.

