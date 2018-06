Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister ERC Ingolstadt und DEL-Hauptrundensieger Hamburg Freezers sind bei der in der kommenden Saison erstmals ausgetragenen Champions Hockey League als Gruppenköpfe in Topf 1 gesetzt. Die Auslosung der elf Gruppen findet am 21. Mai im Rahmen der Eishockey-WM in Minsk statt. Die Krefeld Pinguine und die Kölner Haie sind in Topf 2, Adler Mannheim und Eisbären Berlin in Topf 3.