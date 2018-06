Minsk (SID) - Lettland hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Minsk vorerst aus den Viertelfinalrängen gedrängt. Die Balten um den Krefelder Kapitän Herberts Vasiljevs besiegten in ihrem dritten Vorrundenspiel der Gruppe B Aufsteiger Kasachstan mit 5:4 (1:2, 3:2, 1:0) und zogen am Team von Bundestrainer Pat Cortina vorbei, das am Nachmittag 0:4 gegen Finnland verloren hatte und auf den fünften Rang rutschte.

In der Gruppe A setzte sich Titelverteidiger Schweden mit dem dritten Sieg an die Tabellenspitze. Der neunmalige Weltmeister hatte beim 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) gegen Norwegen allerdings große Probleme. Die ersten drei Punkte fuhr Dänemark mit dem 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) gegen Aufsteiger Italien ein.

Das Siegtor für die Letten, die am Sonntag 2:3 gegen die deutsche Mannschaft verloren hatten, erzielte zu Beginn der Schlussdrittels Juris Stals (44.). Für die Entscheidung zugunsten der Schweden sorgte Linus Klasen (48.).