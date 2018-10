Brüssel (AFP) Ob Campingkocher, Warmwasser-Boiler oder Zentralheizung: Bei allen mit Gas betriebenen Geräten in Haushalt und Gewerbe will die EU-Kommission durch europaweit einheitliche Regeln mehr Sicherheit und Klarheit schaffen, wie sie am Dienstag in Brüssel ankündigte. Die vorgeschlagene Verordnung soll den Angaben zufolge die bislang geltenden 28 nationalen Regelwerke ersetzen. Ausgenommen wären Großanlagen für die Industrie.

