Washington (AFP) Mit scharfen Worten hat Frankreichs Außenminister Laurent Fabius die andauernde Gewalt in Syrien angeprangert. Die syrische Regierung habe mindestens in 14 Fällen Chemiewaffen seit Ende Oktober vergangenen Jahres eingesetzt, sagte Fabius am Dienstag in Washington. Es gebe Hinweise, dass in jüngster Zeit erneut Chemiewaffen in kleinerem Ausmaß eingesetzt worden seien, "insbesondere Chlorgas", sagte er vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.