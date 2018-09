Tiflis (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik ist eine französische Journalistin ermordet worden. Wie Frankreichs Präsident François Hollande am Dienstagabend bei einem Besuch in Georgien in einer Erklärung mitteilte, fanden Soldaten der französischen Eingreiftruppe Sangaris den Leichnam der Journalistin Camille Lepage in der Region Bouar im Westen des Landes. Es werde alles getan, um die Umstände dieses "Mordes" aufzuklären, hieß es in der Erklärung des Staatschefs.

