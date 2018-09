Der ehemalige Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß © Lukas Barth/Reuters

FC Bayern Münchens Ex-Präsident Uli Hoeneß wurde erpresst. Das bestätigte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Der Erpresser konnte bei einer inszenierten Geldübergabe festgenommen werden. Zuvor hatte Hoeneß ein mehrseitiges Erpresserschreiben erhalten und daraufhin sofort die Polizei eingeschaltet.

In dem Brief drohte der Erpresser mit Schwierigkeiten während der Haft, sollte Hoeneß ihm nicht einen sechsstelligen Betrag zahlen. Bei der Geldübergabe verletzte sich der Verdächtige bei einem Fluchtversuch und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nachdem die Staatsanwaltschaft in München einen Haftantrag stellte, sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.



Uli Hoeneß war am 13. März wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Nach dem Urteil trat er als Präsident des FC Bayern München zurück. Spätestens Ende Juni muss Hoeneß die Haftstrafe antreten. Nach deren Ende will er seine Arbeit bei Bayern München wieder aufnehmen.