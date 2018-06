Hamburg (SID) - Die jungen Überraschungsgäste im vorläufigen WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden in jedem Fall zur U21 zurückkehren - und zwar unabhängig von der endgültigen WM-Teilnahme. "Alle, die jetzt hochkommen, kommen wie vereinbart wieder zurück", sagte U21-Trainer Horst Hrubesch dem SID.

Dies sei keineswegs eine Abstufung. "Isco kommt bei Spanien auch immer wieder zurück", betonte Hrubesch mit Blick auf den Jungstar von Real Madrid. Kevin Volland zum Beispiel, der die größten Chancen auf eine WM-Teilnahme hat, "ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und diese Jungs haben ihm geholfen, nach oben zu kommen".

Neben dem 21 Jahre alten Hoffenheimer hatte Löw auch den durchaus chancenreichen Linksverteidiger Erik Durm (22/Dortmund) sowie Max Meyer (18), Leon Goretzka (19, beide Schalke), Shkodran Mustafi (22/Genua) und André Hahn (23/Augsburg) ohne vorheriges Länderspiel in den vorläufigen WM-Kader berufen. "Wer es am Ende zur WM schafft, ist schwer zu sagen", äußerte Hrubesch: "Das ist auch abhängig davon, ob Jogi das findet, was er sucht." Grundsätzlich aber "traue ich es allen zu".