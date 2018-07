Hamburg (dpa) - Auch nach einem Titelgewinn bei der WM in Brasilien wird Joachim Löw nicht automatisch als Bundestrainer aufhören.

"Das könnte man vielleicht so sehen", erklärte Löw vor dem Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg gegen Polen zur Option, als Weltmeister auf dem Höhepunkt der Trainerkarriere zurückzutreten. "Genauso vorstellbar ist aber auch, dass es eine Motivations-Explosion gibt", sagte der DFB-Chefcoach in einem Interview der "Hamburger Morgenpost". Stand heute gehe er davon aus, bis Vertragsende 2016 "auf jeden Fall" Bundestrainer zu bleiben, betonte Löw: Der Job "ist einer der besten der Welt".